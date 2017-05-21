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В мире

Госсекретарь США потребовал от КНДР прекратить ракетные испытания 21.05.2017 21:20

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что осуществленный КНДР запуск ракеты разочаровывает, и призвал прекратить испытания ракет.

"Продолжающиеся испытания разочаровывают и беспокоят. И мы требуем, чтобы они прекратили это", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на минобороны страны сообщили, что баллистическая ракета среднего радиус, запущенная в воскресенье КНДР, пролетела около 500 км.

По их информации, запуск был осуществлен в 16:59 по местному времени. Отмечается, что это восьмой в 2017 пуск ракеты, осуществленный Пхеньяном.

Администрация США после очередного ракетного пуска в КНДР ранее уже сообщила, что осведомлена об этом запуске. "Мы осведомлены, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты средней дальности.

Дальность этой системы, которая прошла последнее испытание в феврале, была меньше, чем у ракет, которые КНДР запускала в ходе последних трех испытаний", - цитируют американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома.

Интерфакс

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