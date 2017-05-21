Сооснователь популярного сервиса микроблогов Twitter Эван Уильямс сожалеет о том, что его соцсеть, вероятно, помогла Дональду Трампу стать президентом США, как американский лидер сам заявлял ранее.

"Это очень плохо — роль, которую Twitter сыграл в этом. Если это правда, что он не стал бы президентом, если бы не Twitter, тогда да, я сожалею", — заявил он в интервью газете New York Times.

По мнению Уильямса, интернет "испорчен", и все больше людей осознают это.

"Я думал, когда все смогут говорить свободно, обмениваться информацией и идеями, мир автоматически станет лучше. Я был неправ насчет этого", — объяснил он.

РИА Новости