USD1.7023
EUR1.8916
RUB0.0296
Brent52.91
WTI49.79
Золото2 137.92
S&P 500 Index2 365.72
Nikkei 22519 627.20
В мире

Сооснователь Twitter сожалеет, что микроблог помог Трампу на выборах 21.05.2017 09:00

Сооснователь популярного сервиса микроблогов Twitter Эван Уильямс сожалеет о том, что его соцсеть, вероятно, помогла Дональду Трампу стать президентом США, как американский лидер сам заявлял ранее.

"Это очень плохо — роль, которую Twitter сыграл в этом. Если это правда, что он не стал бы президентом, если бы не Twitter, тогда да, я сожалею", — заявил он в интервью газете New York Times.

По мнению Уильямса, интернет "испорчен", и все больше людей осознают это.

"Я думал, когда все смогут говорить свободно, обмениваться информацией и идеями, мир автоматически станет лучше. Я был неправ насчет этого", — объяснил он.

РИА Новости

331количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Меланья и Иванка Трамп отказались от головных уборов в Саудовской Аравии - ФОТОСтали известны имена погибших в результате ДТП на дороге Баку-Газах - ФОТО - ОБНОВЛЕНОСпортсмены возвращают Олимпийские медали Рио-2016В Мексике погибли знаменитые братья-боксеры Санчес20-летняя девушка Венсана Касселя показала фигуру в купальнике - ФОТОРешение о закрытии ВАК стало причиной словесной дуэли между МИД Азербайджана и России: что происходит?Роухани победил на президентских выборах в Иране - ОБНОВЛЕНОВ Баку изменится направление 6 маршрутных линийВ воскресенье в Баку ожидается 23, в некоторых районах – до 28 градусов теплаMoodys поставило суверенные рейтинги Азербайджана «Ba1» на пересмотр

НОВОЕ НА САЙТЕ

21 мая09:00 Сооснователь Twitter сожалеет, что микроблог помог Трампу на выборах08:00 Сыграла свадьбу сестра британской герцогини Кейт - ФОТО07:00 В столице Венесуэлы автомобиль протаранил группу манифестантов06:00 Стивен Хокинг назвал главное условие для выживания человечества05:17 В аэропорту Лос-Анджелеса Boeing столкнулся с грузовиком04:43 «Бавария» завершила чемпионат Германии «пивным душем» - ФОТО - ВИДЕО04:14 Катар видит плюсы в продлении соглашения о нефтедобыче на девять месяцев03:45 В Каракасе прошла самая массовая акция оппозиции с начала протестов03:17 В Стамбуле начинается юбилейный саммит ОЧЭС02:48 В Киеве в здание офиса Конгресса украинских националистов бросили гранату02:19 СМИ: Трампа в Израиле поселят в бронированном номере01:50 Двукратный чемпион Чехии по футболу свёл счёты с жизнью01:21 Южнокорейская альпинистка взобралась на 123-этажный небоскреб - ВИДЕО00:52 В Мадриде тысячи митингующих требуют отставки премьера00:23 Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Саудовскую Аравию - ФОТО