Обычный кот стал предметом судебного разбирательства между двумя жительницами северной итальянской области Лигурия.

Как пишет местная газета Il Secolo XIX, после двух лет жизни у одной хозяйки домашний питомец приобрел привычку ночевать у ее соседки. Как оказалось, четырехлетний кот вел двойную жизнь под разными именами: две жительницы Генуи знали его по кличкам Бантик и Текила.

Все шло хорошо, пока вторая, "ночная" хозяйка кота не решила переехать, забрав его с собой. После ссоры первая владелица подала заявление о краже, которое было удовлетворено: по решению прокурора карабинеры забрали кота у новой хозяйки и вернули его в старый дом.

Но вторая женщина не собиралась сдаваться просто так. Она обратилась с апелляцией в вышестоящую инстанцию.

"Судьи расценили, что доказательств того, что не оснащенный микрочипом кот был украден, нет. Не обнаружены также свидетельства того, что им владеет первая женщина, за исключением медицинской книжки. Потому кота вернули предполагаемой похитительнице", — говорится в сообщении газеты.

"Битва за кота", отмечает издание, пока не закончена: женщины так и не пришли к согласию, и дело о краже домашнего животного может попасть еще выше по итальянской юридической лестнице — в суд по гражданским делам.

РИА Новости