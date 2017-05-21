USD1.7023
EUR1.8916
RUB0.0296
Brent52.91
WTI49.79
Золото2 137.92
S&P 500 Index2 365.72
Nikkei 22519 627.20
В мире

Итальянка подала в суд на соседку из-за кота, который вел двойную жизнь 21.05.2017 18:49

Обычный кот стал предметом судебного разбирательства между двумя жительницами северной итальянской области Лигурия.

Как пишет местная газета Il Secolo XIX, после двух лет жизни у одной хозяйки домашний питомец приобрел привычку ночевать у ее соседки. Как оказалось, четырехлетний кот вел двойную жизнь под разными именами: две жительницы Генуи знали его по кличкам Бантик и Текила.

Все шло хорошо, пока вторая, "ночная" хозяйка кота не решила переехать, забрав его с собой. После ссоры первая владелица подала заявление о краже, которое было удовлетворено: по решению прокурора карабинеры забрали кота у новой хозяйки и вернули его в старый дом.

Но вторая женщина не собиралась сдаваться просто так. Она обратилась с апелляцией в вышестоящую инстанцию.

"Судьи расценили, что доказательств того, что не оснащенный микрочипом кот был украден, нет. Не обнаружены также свидетельства того, что им владеет первая женщина, за исключением медицинской книжки. Потому кота вернули предполагаемой похитительнице", — говорится в сообщении газеты.

"Битва за кота", отмечает издание, пока не закончена: женщины так и не пришли к согласию, и дело о краже домашнего животного может попасть еще выше по итальянской юридической лестнице — в суд по гражданским делам.

РИА Новости

317количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Меланья и Иванка Трамп отказались от головных уборов в Саудовской Аравии - ФОТОТрамп станцевал с королём Саудовской Аравии арабский танец с мечами - ВИДЕОВ Канаде морской лев схватил ребенка и утащил под воду - ВИДЕОФранцузский автогонщик разбился на скорости 370 километров в час - ВИДЕОСыграла свадьбу сестра британской герцогини Кейт - ФОТОВ Турции задержан азербайджанец-боевик ИГИЛСтивен Хокинг назвал главное условие для выживания человечестваБорец сборной Нигерии продемонстрировала свои вокальные способности на Исламиаде в Баку – ВИДЕОЮжнокорейская альпинистка взобралась на 123-этажный небоскреб - ВИДЕО«Исламиада»: Эльхан Мамедов будет знаменосцем сборной на Церемонии закрытия

НОВОЕ НА САЙТЕ

21 мая19:35 «Исламида»: женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 завоевала золотые медали, мужская - в ожидании финала – ОБНОВЛЯЕТСЯ19:32 «Исламиада»:Эльмира Гамбарова: «Бронза Исламиады - высокое достижение для меня»18:49 Итальянка подала в суд на соседку из-за кота, который вел двойную жизнь18:12 Анси Аголли еще на год в «Карабахе»17:37 В Канаде морской лев схватил ребенка и утащил под воду - ВИДЕО17:15 Президент Ильхам Алиев принимает участие в Арабо-исламско-американском саммите в Эр-Рияде16:40 «Исламиада»: Алжир обыграл Камерун и занял третье место в турнире по футболу16:22 В Индии автобус попал в ДТП, шесть человек погибли15:11 Президент Филиппин назвал Трампа своим другом14:41 Карьера великих игроков. Филип Лам и Хаби Алонсо сыграли последний матч – ФОТО – ВИДЕО14:08 КНДР провела очередной пуск ракеты13:37 «Исламиада»: Лейла Гурбанова выиграла золото, семь девушек поборются за медали – ОБНОВЛЯЕТСЯ13:10 Начался официальный визит Закира Гасанова в Грузию12:41 Борец сборной Нигерии продемонстрировала свои вокальные способности на Исламиаде в Баку – ВИДЕО12:16 В Турции задержан азербайджанец-боевик ИГИЛ