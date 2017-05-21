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В мире

В Индии автобус попал в ДТП, шесть человек погибли 21.05.2017 16:22

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 24 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в центральной Индии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции.

"Инцидент произошел недалеко от деревни Джогитикария утром после того, как водитель потерял контроль над управлением на крутом повороте. Скорость автобуса превышала норму в момент аварии", — цитирует агентство слова источника в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, шесть человек погибли на месте, раненые были доставлены в ближайшие больницы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Личности пяти погибших были установлены.

Как сообщается, водителю будут предъявлены обвинения в превышении скорости и неосторожном управлении транспортным средством.

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.

РИА Новости

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