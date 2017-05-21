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В мире

В столице Венесуэлы автомобиль протаранил группу манифестантов 21.05.2017 07:00

Легковой автомобиль совершил в субботу наезд на группу манифестантов в столице Венесуэлы.

Об этом сообщает портал Nacional.

По данным очевидцев, водитель, который затем скрылся с места преступления на своем авто, задел как минимум пятерых человек. Один пострадавший доставлен в больницу. При этом в ответ манифестанты успели разбить стекла в машине.

Также в субботу в ходе манифестации в Каракасе полицией был избит депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман. По данным Nacional, он пытался помешать задержанию несовершеннолетнего участника протеста, после чего около 10 стражей порядка набросились на депутата и стали его избивать своими касками и щитами.

РИА Новости

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