Внимание британцев в субботу было приковано к красочной церемонии бракосочетания младшей сестры герцогини Кембриджской Кэтрин — Филиппы «Пиппы» Миддлтон.

Избранником 32-летней родственницы королевской особы стал 40-летний финансист, обладатель миллионного состояния Джеймс Мэттьюз.

На свадьбе была и Кэтрин с мужем принцем Уильямом и детьми принцем Джордж и принцессой Шарлоттой, а также брат Уильяма принц Гарри.

Как отмечает BBC News, на невесте было платье, изготовленное без единого шва. Маленькая племянница Пиппы, двухлетняя Шарлотта, играла роль подружки невесты.