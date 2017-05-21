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В мире

Сыграла свадьбу сестра британской герцогини Кейт - ФОТО 21.05.2017 08:00

Внимание британцев в субботу было приковано к красочной церемонии бракосочетания младшей сестры герцогини Кембриджской Кэтрин — Филиппы «Пиппы» Миддлтон.

Избранником 32-летней родственницы королевской особы стал 40-летний финансист, обладатель миллионного состояния Джеймс Мэттьюз. 

На свадьбе была и Кэтрин с мужем принцем Уильямом и детьми принцем Джордж и принцессой Шарлоттой, а также брат Уильяма принц Гарри.

Как отмечает BBC News, на невесте было платье, изготовленное без единого шва. Маленькая племянница Пиппы, двухлетняя Шарлотта, играла роль подружки невесты.

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