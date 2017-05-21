Катар считает, что продление соглашения стран ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти на шесть месяцев позитивно отразится на стабильности рынка "черного золота", при этом "видит плюсы" и в пролонгации срока действия венских договоренностей на девять месяцев, до конца марта 2018 года.

Об этом заявил министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед бен Салех ас-Сада.

"Мы оптимистично настроены по поводу того, что продление соглашения на второе полугодие улучшит стабильность рынка благодаря ожидаемому более высокому уровню спроса в третьем и четвертом кварталах. Поддержку этому оказывает также и тот факт, что мировая экономика постепенно улучшается", — приводит агентство Рейтер слова ас-Сады.

"Мы также видим плюсы в продлении соглашения до конца первого квартала 2018 года, период, когда спрос сезонно снижен", — так же отметил ас-Сада.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ — на 300 тысяч.

Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

РИА Новости