Массовые демонстрации венесуэльской оппозиции прошли в субботу в Каракасе и ряде других городов.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

По информации агентства, в демонстрации в столице приняли участие несколько сотен тысяч человек. Данная акция стала самым крупным с момента начала выступлений в Венесуэле почти два месяца назад. Агентство Франс Пресс уточняет, что число протестующих превысило 160 тысяч человек.

"Пятьдесят дней и пятьдесят убитых… Несмотря ни на что, на пятидесятый день при усилившихся репрессиях наблюдается еще больше сопротивления и борьбы за Венесуэлу", — приводит агентство заявление оппозиционного лидера и экс-кандидата в президенты страны Энрике Каприлеса.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в ходе протестов уже превысило 45 человек.

РИА Новости