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В мире

Южнокорейская альпинистка взобралась на 123-этажный небоскреб - ВИДЕО 21.05.2017 01:21

28-летняя южнокорейская альпинистка Ким Джейн взобралась на 123-этажный небоскреб Lotte World Tower без использования специального снаряжения, кроме страховки.

Об этом сообщает агентство Ёнхап в субботу, 20 мая.

На покорение самого высокого здания в Южной Корее у спортсменки ушло около двух с половиной часов. Видеотрансляция на YouTube велась на канале небоскреба.

«Это было сложно. Когда я поднялась выше, зацепки, которые я использовала, стали сужаться», — рассказала, окончив восхождение, альпинистка. По словам Джейн, она пыталась наслаждаться процессом.

Как отмечает южнокорейское агентство, Джейн является первоклассным атлетом. 11 лет подряд она участвует в азиатских соревнованиях и является обладательницей 25 трофеев мирового уровня.

Лента.ру

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