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В мире

Норвежский футбольный клуб выпустил презервативы для привлечения студентов 20.05.2017 00:13

Норвежский футбольный клуб «Согндал» выпустил собственную марку презервативов, чтобы привлечь к себе внимание студентов.

Об этом сообщает Sogn Avis.

«Студенты — это часть аудитории, которую мы хотели привлечь. До этого они не обращали внимания на нашу команду, поэтому мы и решили создать шумиху и заставить их посмотреть в нашу сторону. Мы решили использовать для этого презервативы», — заявил представитель «Согндала» Хильде Остбо.

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