Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал своей победой решение шведской прокуратуры, закрывшей уголовное дело об изнасиловании.

В пятницу вечером Ассанж появился на балконе посольства Эквадора, где скрывается последние годы, и выступил с речью.

Основатель WikiLeaks назвал решение прокурора Марианн Ню "важной победой" для него. Он надеется на диалог с британскими властями о своем будущем.

"Это только начало войны", - сказал Ассанж, имея в виду, что он по-прежнему не может выйти из посольства и не быть арестованным.

Ранее полиция Великобритании предупредила, что Ассанж будет арестован, если покинет дипмиссию, поскольку ордер на его арест не отменен.

"Это не то, что я могу простить. Это не то, что я могу забыть", - сказал Ассанж с балкона, напомнив, что провел в посольстве Эквадора семь лет без предъявления обвинения, в то время как его дети уже выросли.

Кроме того, он сообщил, что проект WikiLeaks продолжит публиковать секретные материалы и не будет считаться с "угрозами" в его адрес и в адрес его сотрудников.

Сделав заявление, Ассанж не стал отвечать на вопросы и удалился.

У посольства собрались в этом время немногочисленные сторонники основателя сайта WikiLeaks.

Ранее в пятницу стало известно, что шведская прокуратура закрыла уголовное дело об изнасиловании, возбужденное в отношении Ассанжа, которое сам он называл политическим.

"Прокурор Марианн Ню сегодня приняла решение о прекращении предварительного следствия по делу Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании", - говорится в сообщении.

Адвокат Ассанжа Пер Самуэлсон заявил, что решение прокурора означает "абсолютную победу" его клиента, однако в шведской прокуратуре подчеркнули, что не делали никаких утверждений о виновности или невиновности основателя WikiLeaks.

Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест.

По запросу шведской прокуратуры в 2012 году основатель WikiLeaks был арестован на территории Великобритании. Затем он выпущен под залог и бежал в посольство Эквадора.

Ассанж утверждал, что в случае экстрадиции в Швецию его могут выдать оттуда в США. В связи с этим с 2012 года он не покидал территорию посольства Эквадора в центре Лондона, там он попросил политического убежища.

Шведские прокуроры хотели допросить Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков.

Ассанж отрицал эти обвинения и связывал дело с работой портала WikiLeaks, публикующего секретные правительственные документы.

Нет смысла продолжать

На пресс-конференции в пятницу прокурор Марианн Ню заявила, что, оставаясь в посольстве, Ассанж уклонился от выполнения требований европейского ордера на арест, который позволил бы экстрадировать его в Швецию.

Решение шведской прокуратуры не означает, что Ассанж теперь может свободно прогуляться по улицам Лондона.

Полиция Великобритании уже заявила, что вынуждена будет задержать Ассанжа, если он выйдет за пределы посольства Эквадора.

В Британии остается в силе ордер на арест, выданный в связи с тем, что в 2012 году Ассанж не подчинился решению британского суда.

"Вестминстерский магистратский суд выдал ордер на арест Джулиана Ассанжа после того, как он отказался 29 июня 2012 года сдаться суду. Полиция Лондона обязана выполнить обязательства по этому ордеру в случае, если фигурант покинет посольство", - говорится в заявлении полиции.

Неповиновение суду - гораздо более легкая статья, чем обвинение в изнасиловании.

Но загвоздка еще и в том, что лондонская полиция отказывается подтвердить или опровергнуть информацию о существовании запроса об экстрадиции Ассанжа в США.

Это значит, что в практической плоскости решение шведской прокуратуры пока ничего не меняет для Ассанжа.

Так что пока за пределы дипломатического представительства Эквадора может выходить кот Ассанжа, но не он сам.

BBC Russian