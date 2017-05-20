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В мире

Мать Ассанжа попросила премьера Австралии помочь ее сыну 20.05.2017 10:51

Мать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который является гражданином Австралии, призвала премьер-министра страны Малкольма Тернбулла оказать давление на власти Великобритании, чтобы они позволили ее сыну перебраться в Эквадор, передает телеканал ABC.

"Я официально призываю Малкольма Тернбулла вмешаться, вести себя как премьер-министр и защитить гражданина…", — приводит телеканал слова Кристин Ассанж.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США из-за его деятельности в WikiLeaks.

Кристин Ассанж отметила, что ее сын в течение пяти лет был лишен "солнечного света, свежего воздуха и упражнений".

В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что если тот покинет здание посольства, то его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду. Власти Великобритании и США отказываются комментировать, направлен ли запрос на экстрадицию Ассанжа.

РИА Новости

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