USD1.7023
EUR1.8916
RUB0.0296
Brent52.91
WTI49.79
Золото2 137.92
S&P 500 Index2 365.72
Nikkei 22519 627.20
В мире

Гондурас отозвал из Венесуэлы своего поверенного в делах на фоне протестов 20.05.2017 10:15

Власти Гондураса в пятницу отозвали из Венесуэлы поверенного в делах в этой стране Фернандо Суареса Лово, говорится в сообщении гондурасского МИД.

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества доводит до сведения страны и мира, что правительство вызвало для консультаций поверенного в делах Фернандо Суареса Лово", – говорится в сообщении.

Ранее Гондурас в числе других стран Латинской Америки выражал обеспокоенность в связи с применением насилия в отношении демонстрантов в Венесуэле. Массовые протесты идут там с начала апреля, они уже унесли жизни более чем 45 человек.

МИД Гондураса подчеркивает, что поверенный отозван для получения наиболее точной и быстрой информации о происходящем в южноамериканской стране.

РИА Новости

385количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Валерия Коротенко: «Я не могла проиграть, потому что пообещала сыну завоевать золотую медаль» - ФОТОПоявилось новое видео наезда на пешеходов в центре Нью-Йорка - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОЛейла Алиева приняла участие в презентации нового фонда - ФОТОВ Баку открыта новая дорога – ФОТО - ВИДЕО«Исламиада»: Мао Ванг принесла Азербайджану первую медаль в настольном теннисе, Йинг Нинг проиграла в финале - ОБНОВЛЕНОСексуальный экс-министр юстиции Армении избрана вице-спикером парламента Армении - ФОТОАзербайджан – страна с самым низким числом самоубийств в ЕвропеКак бушевал газовый грифон у платформы SOCAR – ВИДЕОВ Баку инспектор Дорожной полиции помог женщине-водителю - ФОТОNargis Fund взял на себя расходы на лечение маленького Мухаммеда

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 мая11:45 Рэперы RG и Orxan Qarabasma: «Мы совершенно не стремимся в эфир наших телеканалов…» - ФОТО – ВИДЕО11:36 ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня 139 раз11:26 Решение о закрытии ВАК стало причиной словесной дуэли между МИД Азербайджана и России: что происходит?11:16 Создана «Платформа start-up для стран ОИС» - ФОТО10:51 Мать Ассанжа попросила премьера Австралии помочь ее сыну10:15 Гондурас отозвал из Венесуэлы своего поверенного в делах на фоне протестов09:37 Николас Мадуро назвал Мексику государством-банкротом08:00 Италия бесплатно раздаст 103 исторических здания для развития турсектора07:00 Хасан Роухани лидирует на президентских выборах в Иране06:00 У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,905:28 СМИ: в Индонезии загорелся паром со 178 пассажирами, три человека погибли04:52 В США два истребителя сопровождали полет лайнера после инцидента на борту04:17 В Баку 26-летний парень получил огнестрельное ранение03:48 Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по борьбе Исламиады - ФОТО03:09 Трамп едет в Саудовскую Аравию объединять исламский мир