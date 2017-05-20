Во время праздника, который отмечался вчера вечером в провинции Краби, 10 залпов были успешными, но 11-й разорвался недалеко от сцены.

В Таиланде во время праздника в провинции Краби салют взорвался в 10 метрах от сцены, в результате чего пострадало 23 человека. Большинство из них — танцоры, сообщает Daily Mail.

— Люди кричали. Фейерверки уже начали взрываться, и никто не мог это прекратить, — вспоминают очевидцы.

Как отмечается, на празднике были сотни людей, среди которых женщины и дети. В результате взрыва госпитализировали 23 человека. Представитель управления провинциальной администрации Краби сказал, что началось расследование инцидента.