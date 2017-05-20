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В мире

Николас Мадуро назвал Мексику государством-банкротом 20.05.2017 09:37

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал в пятницу Мексику государством-банкротом.

"Мексика превратилась в государство-банкрота благодаря насилию, неравенству и наркотрафику", — заявил Мадуро в эфире национального телевидения в момент, когда сама Венесуэла находится в состоянии тяжелейшего кризиса на фоне массовых акций протеста против политики правительства, унесших уже более 45 жизней.

Ранее Мексика в числе других стран Латинской Америки резко осудила применение силы к манифестантам в Венесуэле.

По словам Мадуро, власти Мексики не делают ничего для защиты мексиканцев от нападок со стороны властей США. "Трамп нападает на Мексику, а в Мексике нет правительства, которое защитило бы мексиканцев", – сказал Мадуро.

РИА Новости

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