В Италии 103 исторических здания, включая средневековые замки, виллы и монастыри, будут переданы новым владельцам бесплатно, чтобы последние сделали из них места для туристов.

Указанные здания расположены вдоль восьми традиционных туристических маршрутов в центре страны, а также на островах Сицилия и Сардиния, пишет CNBC.

«Проект направлен на поддержку и продвижение медленно растущего туристического сектора. Его целью является превращение неиспользуемых частных и общественных зданий в места для пеших туристов, велосипедистов и паломников», — заявил представитель государственного агентства недвижимости Роберто Реджи.

Как сообщается, претенденты на получение недвижимости в собственность сроком на девять лет (с возможностью продления еще на девять) должны до 26 июня направить в агентство заявку. Особое предпочтение будет отдаваться претендентам моложе 40 лет. В случае успеха проекта правительство в течение двух лет «подарит» желающим еще около 200 объектов.

Росбалт