Первая леди США Меланья Трамп и дочь президента США Дональда Трампа Иванка отказались надеть головные уборы во ходе визита в Саудовскую Аравию.

На фотографиях со встречи делегации из США видно, что жена и дочь Трампа не надели традиционные для мусульманской страны платки, оставив длинные волосы распущенными.

В рамках своей поездки Трамп проведет два дня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, потом полетит в Израиль, встретится с папой Римским Франциском в Ватикане, поучаствует в саммите НАТО в Брюсселе и встрече «большой семерки» на Сицилии.

Ранее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия одобрит любой выбор Меланьи Трамп в одежде.

1 мая во время визита в страну канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась носить головной убор в Саудовской Аравии.

В ходе визита в королевство от головного убора также отказаласьпремьер-министр Британии Тереза Мэй.

Gazeta.Ru