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В мире

В США два истребителя сопровождали полет лайнера после инцидента на борту 20.05.2017 04:52

Два американских истребителя F-22 сопровождали полет гражданского судна American Airlines после того, как мужчина попытался прорваться в кабину пилотов.

Об этом сообщает портал Hawaii News Now.

По данным портала, инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Лос-Анджелеса в Гонолулу. Во время полета мужчина турецкого происхождения нарушил правила безопасности, попытавшись прорваться в кабину пилота. Один из пассажиров заснял этот момент на видео и выложил в социальные сети.

После произошедшего тихоокеанское командование ВС США приняло решение о запуске двух истребителей с аэродрома на Гавайях для сопровождения лайнера около 11.35 по местному времени (00.35 мск). Самолет вылетел из Лос-Анджелеса в 21.35 мск.

"Два истребителя F-22 Тихоокеанского командования вылетели этим утром с аэродрома Hawaii Air National Guard после на сообщений о нарушениях на борту гражданского самолета, направлявшегося в международный аэропорт Гонолулу", — цитирует телеканал CNBC заявление представителя Тихоокеанского командования Дэйва Бенхэма.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ), в свою очередь, сообщило о задержании нарушителя. "Самолет уже приземлился, лицо, нарушившее безопасность во время рейса, было задержано", — говорится в заявлении МВБ, опубликованном в микроблоге Twitter. Министр внутренней безопасности был осведомлен об инциденте.

РИА Новости

 

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