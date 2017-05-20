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В мире

На юге Ливии более 140 человек стали жертвами атаки на авиабазу 20.05.2017 02:39

Представитель ливийской национальной армий под командованием Халифы Хафтара Ахмад Аль-Месмари заявил, что по меньшей мере 141 человек погиб в результате атаки на авиабазу на юге страны.

Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"Солдаты возвращались с военного парада. Они были безоружны. Большинство из них погибли", — цитирует агентство слова Аль-Месмари.

По его словам, среди жертв атаки также были мирные жители, которые работали на авиабазе или находились поблизости.

Ранее сообщалось, что глава правительства национального согласия Ливии Фаез ас-Сарадж отстранил от работы министра обороны Аль-Махди аль-Баргаси из-за атаки на авиабазу на юге страны.

По информации Sky News Arabia, в результате атаки союзных правительству в Триполи группировок на авиабазу, контролируемую отрядами командующего ливийской национальной армией Халифы Хафтара близ ливийского города Брак-аш-Шати, в четверг погибло свыше ста человек.

В пятницу правительство национального согласия заявило, что не отдавало приказ об атаке на эту авиабазу. Согласно заявлению президентского совета, заседающего в Триполи кабмина, случившееся на юге страны "является военной эскалацией и затрудняет процесс национального примирения".

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

РИА Новости

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