Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона раскрыла механизм, с помощью которого возникли отдельные элементы РНК – рибонуклеотиды.

Этот процесс был необходим для возникновения РНК – предшественницей жизни на Земле. Пресс-релиз исследования доступен на сайте Phys.org.

Нуклеотиды – это молекулы, делящиеся на два класса: пурины и пиримидины. Считалось, что они не могли образоваться вместе из-за того, что условия их синтеза несовместимы. Однако результаты нового исследования показали, что они могут формироваться вместе. Речь идет о являющихся пуринами молекулах 8-оксо-аденозин и 8-оксо-инозин. Ученые установили возможность их образования в той же среде, что и пиримидины.

Теперь исследователи намерены выяснить, могут ли цепочки из 8-оксо-пуринов кодировать последовательность белка, что подтвердит их возможное участие в формировании РНК-мира.

РНК-мир – гипотетический этап возникновения жизни, в ходе которого хранение генетической информации реализовывали ансамбли рибонуклеиновых кислот. В дальнейшем на основе РНК-мира появились ДНК и белки, а РНК стала нести посредническую функцию.

РИА Новости