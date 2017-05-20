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В мире

Ученые установили новые подробности появления жизни на Земле 20.05.2017 02:10

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона раскрыла механизм, с помощью которого возникли отдельные элементы РНК – рибонуклеотиды.

Этот процесс был необходим для возникновения РНК – предшественницей жизни на Земле. Пресс-релиз исследования доступен на сайте Phys.org.

Нуклеотиды – это молекулы, делящиеся на два класса: пурины и пиримидины. Считалось, что они не могли образоваться вместе из-за того, что условия их синтеза несовместимы. Однако результаты нового исследования показали, что они могут формироваться вместе. Речь идет о являющихся пуринами молекулах 8-оксо-аденозин и 8-оксо-инозин. Ученые установили возможность их образования в той же среде, что и пиримидины.

Теперь исследователи намерены выяснить, могут ли цепочки из 8-оксо-пуринов кодировать последовательность белка, что подтвердит их возможное участие в формировании РНК-мира.

РНК-мир – гипотетический этап возникновения жизни, в ходе которого хранение генетической информации реализовывали ансамбли рибонуклеиновых кислот. В дальнейшем на основе РНК-мира появились ДНК и белки, а РНК стала нести посредническую функцию.

РИА Новости

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