USD1.7023
EUR1.8916
RUB0.0296
Brent52.91
WTI49.79
Золото2 137.92
S&P 500 Index2 365.72
Nikkei 22519 627.20
В мире

Варшава назвала условие для приема беженцев 19.05.2017 14:08

Польша готова принимать только тех беженцев, которые сами захотят в ней жить, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью немецкому изданию Die Welt.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер-министр страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства.

"Не стоит расселять беженцев против их воли. Люди, которые бегут от войны в Сирии или из других регионов…, ищут не только комфортной жизни, но также большего процветания. Беженцы предпочитают ехать в Германию, Бельгию, Австрию или Швецию, потому что там они получат больше финансовой поддержки", — сказал Ващиковский.

При этом он заверил, что правительство Польши "остается открытым для приема беженцев из зон войны, если они дойдут до наших границ".

Во вторник еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

РИА Новости

167количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
«Исламиада»: Алжирский футболист бросил на землю форму сборной Азербайджана и прошелся по нейЛейла Алиева поделилась рецептом «Наполеона» от Мехрибан Алиевой – ФОТОБеспрецедентный случай: Тогрул Аскеров попался на допинге из-за того, что съел экзотический фруктМурашки по телу! Азербайджанские воллейболистки показали, как надо исполнять гимн страны – ВИДЕОCтало известно, какую должность займет самый сексуальный экс-министр Армении - ФОТО - ВИДЕОИгбал Агазаде оказался личным информатором Эльдара Махмудова - ИсточникМасаллы вместо Малайзии на Исламиаде в Баку. Как оговорился телекомментатор - ВИДЕО«Исламиада»: Рамиль Гулиев выиграл второе золото для Турции и поднял флаг Азербайджана – ФОТОФаик Гараев: «Свою премию я отдам нашим молодым тренерам»В Азербайджане введена новая процедура по госрегистрации легковых автомобилей

НОВОЕ НА САЙТЕ

19 мая14:43 Ислам Аббасов: «Победа на Исламиаде - это трамплин к олимпийской медали»14:37 Что такое «отзыв» в автомобильной индустрии?14:31 Магомедрасул Меджидов: «Соперник не смог найти мои слабые стороны, так как даже я сам их не знаю»14:24 «Белое или черное»? На кого поставят иранцы на президентских выборах14:15 Компания PAŞA Sığorta успешно реализовала социальный проект Sirli Bakı - ФОТО14:08 Варшава назвала условие для приема беженцев14:00 Хлопок Азербайджана: От «черного золота» к «белому золоту» - Часть III13:45 В День Республики на сцене Русского драмтеатра будет представлен спектакль по роману «Али и Нино» - ВИДЕО13:35 В Баку открыта новая дорога – ФОТО - ВИДЕО13:27 Анжелика Варум презентовала трогательный клип, посвященный мамам – ВИДЕО13:20 Иванка Трамп показала в сети первые шаги годовалого сына - ВИДЕО13:05 EMIN дебютирует в кино12:52 Школу в Страсбурге эвакуировали из-за угрозы взрыва12:35 Баку вновь обвинил посредников по Карабаху в несправедливости и необъективности12:26 Офис ОБСЕ в Ереване просуществует до конца лета