Учеников школы в Страсбурге на востоке Франции эвакуировали утром в пятницу после сообщения о заложенной в учебном заведении бомбе, сообщает радиостанции France Bleu.

Детей, которые пришли в школу до начала занятий, вывели из здания, сейчас они ожидают автобуса, который доставит их в другое учебное заведение.

Ход занятий нарушен, проведение уроков в настоящее время невозможно, отмечается в сообщении.

Днем в пятницу в школе должен был пройти праздник, посвященный дню окончания учебного года.

РИА Новости