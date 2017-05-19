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В мире

Школу в Страсбурге эвакуировали из-за угрозы взрыва 19.05.2017 12:52

Учеников школы в Страсбурге на востоке Франции эвакуировали утром в пятницу после сообщения о заложенной в учебном заведении бомбе, сообщает радиостанции France Bleu.

Детей, которые пришли в школу до начала занятий, вывели из здания, сейчас они ожидают автобуса, который доставит их в другое учебное заведение.

Ход занятий нарушен, проведение уроков в настоящее время невозможно, отмечается в сообщении.

Днем в пятницу в школе должен был пройти праздник, посвященный дню окончания учебного года.

РИА Новости

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