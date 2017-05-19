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В мире

В Греции анархисты забросали «коктейлями Молотова» полицейских 19.05.2017 00:06

Анархисты устроили беспорядки во время митинга возле парламента Греции – группа молодых людей в масках попыталась прорваться во двор парламента и забросала полицейских бутылками с зажигательной смесью и камнями. Полиция ответила слезоточивым газом, сообщает Афинское агентство новостей.

От "коктейлей Молотова" загорелась будка эвзонов – президентской гвардии возле памятника неизвестному солдату на площади Синтгама.

Сейчас беспорядки происходят вблизи гостиницы "Великобритания", недалеко от парламента.

На Синтагме проходит митинг профсоюзов перед голосованием по законопроекту с новыми мерами экономии.

РИА Новости

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