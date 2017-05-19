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В мире

Трамп приказал Пентагону усилить борьбу с ИГИЛ 19.05.2017 23:17

Президент США Дональд Трамп распорядился активизировать борьбу с ИГИЛ.

Сообщивший об этом глава Пентагона Джеймс Мэттис пояснил, что его ведомство подготовило по распоряжению президента подробный пересмотр кампании. Приказ об усилении борьбы с террористической группировкой поступил от Трампа после того, как ему был представлен соответствующий доклад.

— Президент Трамп распорядился, чтобы Министерство обороны во главе всех министерств провело подробный пересмотр кампании. Мы подготовили данный доклад, и после пересмотра он приказал проводить усиленную кампанию против ИГИЛ, — сказал Мэттис. Министр не привёл подробностей.

Пока остаётся неясным, о чем именно идёт речь: какой-то новой инициативе Трампа или некоем особом его решении. Сам хозяин Белого дома накануне заявлял, что заранее рассказывать о своих планах не намерен.

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