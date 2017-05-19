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В мире

Nokia 3310 стал самой популярной секс-игрушкой в Индии 19.05.2017 22:48

По данным интернет-издания Agents of Ishq, старые телефоны Nokia являются самой популярной секс-игрушкой среди женщин в Индии.

В рамках своего необычного исследования журналисты издания опросили 100 женщин и выяснили, что каждая пятая из них использует финский мобильник для удовлетворения своих сексуальных потребностей.

Как поясняет Daily Dot, вибрационный движок в "кирпичах" от Nokia "необычайно силён", что делает эти аппараты весьма эффективной альтернативой вибраторам, которые практически невозможно купить в Индии.

Кроме того, британское издание отметило, что "секс-игрушки" от финского производителя пользуются успехом по всему миру. Доказательством тому служат многочисленные сообщения в социальных сетях, где старые телефоны Nokia упоминаются в подобном контексте.

— Я знаю женщину, которая использует свой Nokia 3310 в качестве вибратора. И с этой задачей он справляется намного лучше. 

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