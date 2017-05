По данным интернет-издания Agents of Ishq, старые телефоны Nokia являются самой популярной секс-игрушкой среди женщин в Индии.

В рамках своего необычного исследования журналисты издания опросили 100 женщин и выяснили, что каждая пятая из них использует финский мобильник для удовлетворения своих сексуальных потребностей.

Как поясняет Daily Dot, вибрационный движок в "кирпичах" от Nokia "необычайно силён", что делает эти аппараты весьма эффективной альтернативой вибраторам, которые практически невозможно купить в Индии.

Кроме того, британское издание отметило, что "секс-игрушки" от финского производителя пользуются успехом по всему миру. Доказательством тому служат многочисленные сообщения в социальных сетях, где старые телефоны Nokia упоминаются в подобном контексте.

I know a woman who used her Nokia 3310 as a Vibrator. It does a much better job.