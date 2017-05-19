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В мире

Guardian: переговоры по Brexit могут стартовать 19 июня 19.05.2017 22:20

Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) могут начаться 19 июня.

Об этом сообщает The Guardian.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье запланировал начало обсуждения Brexit на 19 июня.

Издание отмечает, что рабочая группа Европейской комиссии по Brexit во главе с Барнье поделилась предложенной датой с ключевыми фигурами в Брюсселе на прошлой неделе.

Первая встреча Барнье с его коллегой из Великобритании Девисом Девисом, скорее всего, состоится в недавно открытом здании в Брюсселе, где находится главное помещение для встреч в ЕС. Из-за необычной архитектуры здание получило название «Космическое яйцо».

29 апреля лидеры ЕС одобрили указания по ведению переговоров о Brexit.

Газета.ру

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