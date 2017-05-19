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В мире

В штате Вашингтон две женщины и ребенок упали с колеса обозрения - ФОТО 19.05.2017 09:06

Прогулка на фестивале «Рододендрон» на северо-западе США обернулась кошмаром для трех человек. Они выпали из кабинки колеса обозрения.

По данным CBS News, упавших с высоты 9 м шестилетнего ребенка и женщин 40 и 70 лет пришлось госпитализировать. CNN, однако, передает, что кабинка перевернулась на высоте 4,5 м.

За ранеными прибыл вертолет, их доставили в больницу Харборвью.

По предварительной информации, люди сидели в неисправной кабинке.

ЧП произошло в городе Порт-Таунсенд в штате Вашингтон.

rosbalt.ru

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