Прогулка на фестивале «Рододендрон» на северо-западе США обернулась кошмаром для трех человек. Они выпали из кабинки колеса обозрения.

По данным CBS News, упавших с высоты 9 м шестилетнего ребенка и женщин 40 и 70 лет пришлось госпитализировать. CNN, однако, передает, что кабинка перевернулась на высоте 4,5 м.

За ранеными прибыл вертолет, их доставили в больницу Харборвью.

По предварительной информации, люди сидели в неисправной кабинке.

ЧП произошло в городе Порт-Таунсенд в штате Вашингтон.

rosbalt.ru