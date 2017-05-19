Не менее пяти детей погибли и более 10 получили ранения в сирийском городе Дераа в результате ракетного обстрела со стороны боевиков, передает агентство SANA.

Глава местных структур здравоохранения Абдель Вадуд Хомси сообщил, что две ракеты попали в городской парк в районе Аль-Кашеф.

Агентство называет обстрел очередным нарушением соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, территории на севере провинции Хомс, Восточная Гута, а также районы на юге Сирии — провинции Дераа

РИА Новости