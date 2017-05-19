Группа американских исследователей спрогнозировала, что к 2050 году уровень моря вблизи большинства прибрежных территорий повысится на 10-20 сантиметров, а частота наводнений увеличится в два раза.

В исследовании, опубликованном в журнале ScientificReports, ученые перечислили регионы, которые сильнее других пострадают от этого природного явления.

Хуже всего, как утверждают исследователи, ситуация сложится для Абиджана в Кот-д’Ивуаре, а также для индийских городов Кочин и Мумбаи. Неблагоприятный прогноз распространяется на канадский Ванкувер, американские Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и атлантическое побережье Европы.

К таким выводам специалисты пришли, использовав теорию экстремальных значений к имеющимся сведениям по темпу повышения уровня моря и наводнениям в различных регионах.

РИА Новости