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В мире

В Иране пройдут президентские выборы 19.05.2017 04:47

Граждане Ирана в пятницу проголосуют за нового президента страны, победителем будет признан кандидат, который наберет более 50% голосов избирателей, если это не удастся ни одному из претендентов, состоится второй тур выборов.

Эксперты напоминают, что нынешнему президенту Хасану Роухани в 2013 году хватило поддержки избирателей для победы в первом туре. Однако сегодня основной соперник действующего президента — Ибрахим Раиси — имеет достаточное число сторонников, чтобы победить самому или перевести борьбу за президентское кресло во второй тур.

Нынешние 12-е президентские выборы проходят на фоне серьезных проблем в экономике страны: несмотря на снятие части санкций после заключения с Западом соглашения по ядерной программе, Иран так и не смог выйти из стагнации, поэтому экономический фактор станет определяющим при принятии решения избирателями.

На территории России, по данным посольства Ирана, голосование пройдет в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и Казани. По информации агентства Tasnim, наибольшее число зарубежных избирательных участков зарегистрировано в США. Агентство приводит данные МИД Ирана, согласно которым граждане страны, проживающие в США, смогут проголосовать на 55 избирательных участках.

РИА Новости

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