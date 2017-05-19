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В мире

В Милане мигрант с ножом напал на правоохранителей 19.05.2017 04:00

Мигрант напал с ножом на правоохранителей в Милане, ранения получили сотрудник полиции и военный.

​Нападение произошло в четверг вечером на центральном вокзале северной столицы Италии. Как сообщает газета La Repubblica, в ходе обычной проверки документов гражданин одной из североафриканских стран выхватил нож и атаковал стражей порядка. Нападавшего схватили. Как оказалось, ранее он уже привлекался к ответственности за наркотики.

Полицейский получил ранение руки, военный – шеи, оба они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Позднее выяснилось, что нападавшему 21 год, он родился в Милане в марокканской семье. Правоохранители исключили версию о теракте: по их данным, речь идет об обычном уголовном преступлении. В связи с инцидентом президент области Ломбардия Роберто Марони потребовал отменить марш в поддержку мигрантов, запланированный в Милане на субботу 20 мая.

Издание отмечает, что миланский вокзал две недели назад стал местом проведения крупной операции по массовой проверке мигрантов. Тогда было задержано порядка 50 человек.

РИА Новости

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