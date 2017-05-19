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В мире

Президент Бразилии не намерен подавать в отставку 19.05.2017 03:30

Президент Бразилии Мишел Темер не намерен уходить в отставку в связи с инициированным против него расследованием.

Ранее Верховный суд Бразилии одобрил проведение расследования в отношении главы государства.

"Я не уйду со своего поста", — цитирует агентство Франс Пресс заявление Темера по национальному телевидению.

Президент также выразил уверенность, что расследование не затянется и он докажет свою невиновность в Верховном суде.

Ранее сообщалось, что бразильский депутат Алессандру Молон представил в среду официальный запрос главе парламента о начале импичмента Темера.

Как передает канал Telesur, запрос подан в связи с опубликованной порталом Globo аудиозаписью разговора якобы Темера, в ходе которой он дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Сам Темер отвергает обвинения в свой адрес.

В случае если запрос депутата получит дальнейшее развитие, пост временного исполняющего обязанности главы государства на срок до 90 дней должен занять глава палаты депутатов бразильского парламента, после чего должны состояться выборы президента, причем не прямые, а через голосование парламентариев. При этом всенародные выборы президента страны намечены на 2018 год.

РИА Новости

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