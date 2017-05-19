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В мире

СМИ рассказали, кого Трамп планирует назначит на пост главы ФБР 19.05.2017 02:59

Президент США Дональд Трамп намерен назначить на пост директора ФБР бывшего независимого сенатора Джона Либермана, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, Трамп намерен объявить имя нового главы ведомства до того, как в пятницу отправится в свое первое зарубежное турне.

В среду Трамп лично встретился с 75-летним Либерманом и еще тремя кандидатами на пост — исполняющим обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбом, экс-губернатором Оклахомы Фрэнком Китингом и ветераном ФБР Ричард Макфили.

Трамп уволил прошлого директора ФБР Джеймса Коми на минувшей неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

РИА Новости

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