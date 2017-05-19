Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по проправительственным силам в Сирии. Об этом сообщили новостные агентства. Чуть позже это подтвердил представитель коалиции.

Что произошло

Колонна проправительственных сил, по которой США нанесли удар в Сирии, включала танки и артиллерию, заявил представитель коалиции.

"Коалиция 18 мая нанесла удар по проправительственным силам, которые представляли угрозу силам коалиции внутри установленной зоны избежания конфликта к северо-западу от Ат-Танфа в Сирии. Удар был осуществлен в ответ на военную угрозу, которая включала танки, бронированные машины, артиллерию и технические автомобили", — заявил представитель коалиции.

По его словам, сначала коалиция несколько раз потребовала от проправительственных сил сменить курс. Самолеты совершили демонстративный пролет, дали предупредительные выстрелы и после этого нанесли удар. В результате был уничтожен танк и строительное оборудование.

"Силы коалиции действовали в районе Ат-Танфа на протяжении многих месяцев, занимаясь тренировкой и консультациями отобранных партнерских сил, сражавшихся против ИГИЛ. Соглашение о зонах предотвращения конфликтов остается в силе", — говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости представитель Пентагона, проправительственные сил, по которым был нанесен удар, действовали в пределах установленной зоны деэскалации и командующий на земле посчитал, что они "представляют угрозу силам коалиции".

При этом американские военные подчеркнули, что не располагают сведениями, могли ли быть в составе колонны представители правительственной сирийской армии.

США заверяют, что удар вблизи Ат-Танфа не является изменением в политике Вашингтона в отношении Сирии, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Вместе с тем, сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире того же канала заявил, что речь идет о "приятном изменении в политике" в отношении Сирии.

Комментарии сирийских официальных лиц по этим заявлениям пока не поступали.

Пошли вразнос

На инцидент в районе Ат-Танфа отреагировали в Москве. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что удар коалиции по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа должен стать важнейшим пунктом повестки женевских переговоров о мирном соглашении в Сирии."Необходимо более четкое взаимодействие между коалицией во главе с США и силами правительства САР", — сказал он.

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков полагает, что удар сил коалиции по проправительственным силам Сирии осложнит переговоры в Женеве. "У официальных властей Сирии возникает вопрос, как тогда вести переговоры с теми, кто не факт, что будут выполнять достигнутые договоренности", — сказал РИА Новости депутат.

Решение об ударе по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа в Сирии был спровоцирован политическим скандалом в США вокруг фигуры президента Дональда Трампа, убежден первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Ситуация в Сирии, что касается действий там коалиции, возглавляемой США, похоже, пошла в полный разнос. Я не думаю, что приказ об ударе по сирийским правительственным войскам отдал лично Дональд Трамп. Ему сейчас просто не до этого. Но политический скандал, спровоцированный определенными силами вокруг нового президента, несомненно, сказался на действиях военного руководства на Ближнем Востоке", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин в комментарии РИА Новости назвал удар очередным показателем политики двойных стандартов со стороны Запада. "Вызывает удивление, что, прежде всего, США первично выступили за создание зон деэскалации, а сейчас как-то скептически относятся к этому", — сказал он.

РИА Новости