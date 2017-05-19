Сегодня в Иране проходят президентские выборы. Это первые президентские выборы в стране с момента заключения в 2015 году соглашения с «шестеркой» международных посредников по иранской ядерной программе.

Для голосования с 08:00 по местному времени (07:00 по бакинскому) открыто 63 тыс. избирательных участков, работа которых завершится в 18:00 (17:00 по бакинскому).

За ходом голосования будут следить 70 тыс. наблюдателей, сообщил министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли. Безопасность на выборах будут обеспечивать более 350 тыс. стражей порядка.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф призвал всех граждан принять активное участие в президентских выборах: «Я призываю всех иранцев, которые живут как в стране, так и за ее пределами, прийти на избирательные участки в пятницу. Выборы определят наше будущее и продемонстрируют, что иранский народ выбирает путь прогресса, развития и солидарности».

Однако выборы в Иране и так традиционно отличаются высокой явкой избирателей и активной предвыборной агитацией.

Выборы по-ирански

Президент, который является высшим выборным должностным лицом и главой исполнительной власти в Иране, избирается прямым, всенародным голосованием на четыре года. Он не может занимать более двух президентских сроков подряд.

Интрига на нынешних выборах сохранится до последнего, если никто не получит больше 50% голосов, на следующей неделе пройдет второй тур – возможно из-за того, что борьбу за президентский пост будут вести четыре кандидата.

Тем не менее, основная борьба, по прогнозам аналитиков, развернется между действующим президентом, реформатором Хасаном Роухани и экс-генпрокурором, консерватором Ибрахимом Раиси. В Иране даже шутят, что это будет борьба «белого» с «черным», поскольку Роухани носит белую чалму, а Раиси - черную.

Но предугадать, чьи шансы на успех больше, очень сложно, если не невозможно. Победить на выборах могут и реформаторы, и консерваторы, и оба лагеря сейчас делают все возможное, чтобы добиться этого уже в первом туре.

Проведенные до выборов опросы показали, что именно Роухани – ученый-богослов и правовед - является фаворитом предвыборной гонки. Сегодня очень многие в Иране верят, что только он может повести страну «вперед, к светлому будущему».

В их числе – бывший президент страны Хатами, который призвал голосовать за Роухани через соцсети. Сам Роухани тоже является пользователем соцсетей, и это тоже показатель того, что нынешний президент является сторонником прогресса и перемен.

Основной соперник действующего президента – также высокообразованный богослов и сеид (так шииты называют тех, кто ведет свою родословную от Пророка Мухаммеда) Ибрахим Раиси является сторонником жестких мер. Критикуя своего главного оппонента за «преувеличенную» развернутость в сторону Запада, он неоднократно повторяет, что «главный конкурент нынешних властей – это четыре года плохой работы».

В своих предвыборных выступлениях Раиси пытался заверить сограждан в том, что ядерная сделка, которую кабинет Роухани считает своим главным достижением, не привела к ожидаемому росту числа рабочих мест и зарубежных инвестиций. Его девиз: «Верить Западу нельзя ни при каких обстоятельствах».

Но за кого бы иранцы ни отдали свои голоса, реальная власть в Иране сосредоточена в руках у лидера духовного - высшего руководителя (рахбара) страны аятоллы Али Хаменеи, призвавшего граждан к высокой явке, дабы «показать решимость и спокойствие перед лицом врага».

Иранцы в Азербайджане

Посольство Ирана в Азербайджане открыло два избирательных участка - в Баку и Нахчыване - для того, чтобы проживающие и временно находящиеся в стране иранские граждане могли проголосовать на выборах, сообщил 1news.az пресс-секретарь дипмиссии Мохаммед Реза Наджафи.

По его словам, в общей сложности в Азербайджане проживают более 2-х тысяч иранских граждан.

«Избирательные участки открыты с 08.00 и закроются в 18.00. Уже сейчас мы отмечаем очень высокую явку. Проголосовать приходят иранские студенты, туристы, более 300 наших спортсменов на Исламиаде, бизнесмены, сотрудники самого посольства», - сказал М.Р.Наджафи.

В то же время он подчеркнул, что кто бы ни победил на президентских выборах, отношения между Ираном и Азербайджаном, отличающиеся высоким уровнем сотрудничества, будут только углубляться и расширяться.

Взгляд из Баку

Выборы в Иране всегда представляют большой интерес – с точки зрения как внутренней, так и внешней политики, к ним всегда приковано внимание общественности региона, соседних государств, мировых держав, говорит азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, нынешние выборы характеризуются тем, что, несмотря на наличие значительного количества претендентов на президентский пост, фактическую конкуренцию друг другу составят два кандидата, - баллотирующийся на второй срок президент Хасан Роухани и Ибрахим Раиси:

«Надо сказать, что на всю сложность ситуации – у Роухани множество критиков в виду того, что многие его предвыборные обещания выполнить не удалось. В частности, есть определенные разочарования в связи с реализацией соглашения по ядерной программе Ирана - санкции сняты лишь частично и надежды на то, что с их отменой настанут лучшие времена, и экономика страны возродится, в значительной степени не оправдались.

Сейчас процент безработицы в Иране превышает 13% трудоспособного населения - довольно большая цифра, которая, естественно, накладывает негативный отпечаток на позиции действующего президента.

Но есть у него и сильная сторона – Роухани является фактически единственным кандидатом, представляющим реформаторское крыло.

Между его соперниками, которые, представляют консервативное крыло, конкуренция скорее будет внутренней.

Но все же позиции у Раиси более сильны, поскольку он является человеком, как бы представляющим правоохранительную систему, и он позиционирует себя борцом за справедливость.

Его главные конкуренты в этом стане имеют более слабые позиции, в частности, это мэр Ирана Мохаммед Багер Галибаф, за которым тянется шлейф недоверия, подозрений, и имя которого часто упоминается в коррупционных скандалах.

В любом случае, думаю, будет второй тур выборов, [менее слабые] кандидаты отсеются, и выкристаллизуются два соперника – Хасан Роухани и Ибрахим Раиси

И все же думаю, что позиции нынешнего президента выглядят более предпочтительными, потому что в случае победы консерваторов Иран ждет откат от тех соглашений и договоренностей, которые были достигнуты, что сулит дополнительные внешнеполитические и экономические издержки, на что сегодня вряд ли готово пойти иранское руководство.

И считаю, что духовенство - основная сторона, которая, можно сказать, формирует предпочтения - в данном случае окажется на стороне действующего президента, хотя опять-таки все очень зыбко и точные предположения делать в этом вопросе очень сложно.

В любом случае, думаю, второго тура не избежать.

Кто лучше для нас?

Что касается того, кто из основных кандидатов наиболее предпочтителен для Азербайджана, прямо скажем, это Роухани. Именно при нем азербайджано-иранские отношения вышли на беспрецедентный уровень.

До этого не наблюдалось такого, чтобы президенты двух стран фактически встречались каждый год - в общей сложности было 8 или 9 встреч на высшем уровне и 5 государственных визитов.

Впервые за долгую историю наших отношений они не омрачались какими-то жесткими заявлениями Ирана в адрес Азербайджана. Мы помним, как при Махмуде Ахмадинежате, который представлял консервативное крыло, таких заявлений было более чем достаточно. При Роухани такого не было. Кроме того, в последние годы между нашими странами было подписано очень много серьезных соглашений.

Роухани более прагматично настроенный политик, и думаю, нам было бы предпочтительнее продолжать ту линию, которую была начата при нем и которые характеризует сегодняшний уровень двусторонних отношений как высокий».

Ф.Багирова