Телеканал "112 Украина" опубликовал видео c реакцией Петра Порошенко на отмену визового режима между Украиной и странами ЕС.

Президент Украины широко улыбался, показывал поднятые вверх большие пальцы, заставлял европейских политиков жать руки.

Церемония подписания закона о безвизовом режиме между ЕС и Украиной прошла в среду в Страсбурге. Подписи под документом поставили президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

На Украине рассчитывают, что закон вступит в силу в ночь на 11 июня.

Граждане Украины, у которых есть биометрические паспорта, смогут находиться на территории стран-участниц Шенгенской зоны 90 дней в течение полугода. Безвизовый режим не дает разрешения на работу и учебу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

РИА Новости