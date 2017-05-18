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В мире

Порошенко не сдержал чувства после подписания закона о «безвизе» - ВИДЕО 18.05.2017 11:51

Телеканал "112 Украина" опубликовал видео c реакцией Петра Порошенко на отмену визового режима между Украиной и странами ЕС.

Президент Украины широко улыбался, показывал поднятые вверх большие пальцы, заставлял европейских политиков жать руки.

Церемония подписания закона о безвизовом режиме между ЕС и Украиной прошла в среду в Страсбурге. Подписи под документом поставили президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

На Украине рассчитывают, что закон вступит в силу в ночь на 11 июня.

Граждане Украины, у которых есть биометрические паспорта, смогут находиться на территории стран-участниц Шенгенской зоны 90 дней в течение полугода. Безвизовый режим не дает разрешения на работу и учебу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

РИА Новости

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