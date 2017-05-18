Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен подтвердила, что планирует принять участие в парламентских выборах во Франции, передает L'Express.

«Я не особенно колебалась, я просто ждала возможности объявить об этом публично», — сказала она.

Парламентские выборы во Франции запланированы на 11 и 18 июня, Ле Пен планирует выдвигаться на них от коммуны Энен-Бомон, где она получила более 58% голосов избирателей во втором туре президентских выборов.

Ранее сообщалось, что Ле Пен вернулась на пост лидера «Национального фронта».

Gazeta.ru