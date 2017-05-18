Думаю, что Иерусалим должен стать столицей Государства Израиль, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Думаю, что Иерусалим должен стать столицей Государства Израиль. Посольство США также необходимо перенести из Тель-Авива в этот город», - сказала Хейли в интервью телеканалу CBN.

Дипломат отметила, что израильское правительство заседает в Иерусалиме, и многие процессы протекают именно в этом городе, сообщает Anadolu. Хейли добавила, что «хотя и не информирована о политике Вашингтона в отношении Израиля, но точно уверена в том, что Стена плача является частью Израиля».

«Это всегда воспринималось именно с этого ракурса, и так должно быть впредь», - добавила Хейли.

Ф.Багирова