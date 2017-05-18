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В мире

В Женеве обсуждают новую конституцию Сирии 18.05.2017 10:35

В рамках VI раунда межсирийских переговоров в Женеве прошла встреча делегации вооруженной оппозиции под руководством Насира Аль-Харири со специальным представителем генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

В ходе встречи, представитель ООН озвучил предложение о создании рабочей группы по разработке новой конституции Сирии, сообщает Anadolu.

По мнению Мистуры, в рабочую группу под его председательством, должны войти представители сторон конфликта. В данной связи он предложил оппозиции выдвинуть кандидатов на участие в работе группы.

В ответ делегация оппозиции озвучила предложения по организации деятельности рабочей группы.

В то же время, противники Асада выступили за скорейшее обсуждение темы формирования переходного правительства Сирии, на что Мистура дал положительный ответ.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Ф.Багирова

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