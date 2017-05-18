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В мире

Власти Венесуэлы аннулировали загранпаспорт лидера оппозиции 18.05.2017 22:20

Один из лидеров венесуэльской оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес сообщил в четверг о своем задержании в аэропорту Каракаса и аннулировании его загранпаспорта.

"Меня информировали, что мой паспорт был аннулирован, паспорт украден, так я могу назвать эти действия, в итоге я не смог выехать для участия в заседании у верховного комиссара ООН по правам человека", – заявил Каприлес в видеообращении из аэропорта "Майкетия", размещенном в его микроблоге в Twitter.

По словам Каприлеса, паспорт был аннулирован, несмотря на то, что срок его действия заканчивался в 2020 году.

В Нью-Йорке Каприлес планировал рассказать верховному комиссару ООН по правам человека о репрессиях, с которыми столкнулась венесуэльская оппозиция в ходе массовых акций протеста, идущих с начала апреля. По последним данным, за это время убито более 40 человек.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

РИА Новости

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