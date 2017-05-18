В Великобритании появилась настоящая Мэри Поппинс. Такое имя вполне официально взяла себе жительница Лондона Эмма Дэвенпорт, она работает няней c 18 лет.

Женщина рассказала, что друзья и коллеги часто сравнивают ее с героиней известных повестей. К тому же Мэри Поппинс всегда была ее любимым персонажем и примером для подражания.

Теперь в паспорте британки стоит сказочное имя. Эмма надеется, что это поможет ее карьерному росту. Для большего эффекта она решила позаимствовать у няни-волшебницы еще и внешний облик — правда, только на время детских мероприятий.

НТВ

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