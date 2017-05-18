Вашингтон и Брюссель отказались от идеи запретить перевозку в ручной клади электронных устройств на авиарейсах из Европы в США, сообщает ВВС.

Соответствующее решение на встрече в Брюсселе приняли эксперты и представители руководства Соединенных Штатов и Европейского союза. Отмечается, что в целях безопасности рассматриваются другие меры.

Ранее власти США ввели ограничения на провоз электронных устройств, исключая мобильные телефоны, в ручной клади в связи с террористической угрозой для восьми стран Северной Африки и Ближнего Востока. Позже власти Великобритании также сообщили о намерении ввести подобные ограничения.

izvestia.ru