Полиция Нью-Йорка полагает, что наезд на пешеходов на площади Таймс-Сквер не связан с терроризмом.

Об этом в четверг, 18 мая, сообщает Reuters со ссылкой на CBS.

В пожарном департаменте города со своей стороны сообщили в Twitter, что в результате инцидента пострадали 13 человек. Между тем CBS информирует о 20 пострадавших и одном погибшем. Водитель автомобиля арестован.

В департаменте полиции Нью-Йорка подтвердили информацию о 12 пострадавших и одном погибшем.

Мужчина на красной Honda въехал в толпу людей на Таймс-Сквер днем 18 мая. Инцидент произошел на пересечении 45-й улицы и Бродвея. Очевидцы заявили, что водитель действовал намеренно. По их словам, автомобиль ехал против движения и по тротуару, сбивая пешеходов.

Lenta.ru

На площади Таймс-Сквер в центре Нью-Йорка автомобиль на полной скорости врезался толпу пешеходов.

Об этом в четверг, 18 мая, сообщает Metro.

Очевидцы публикуют в Twitter фотографии с места происшествия. На снимке видно, что машина завалилась на один бок и дымится.

По информации Metro, травмы получили несколько человек, медики оказывают им помощь. В свою очередь Reuters сообщает как минимум об одном погибшем. Ссылаясь на пострадавших агентство отмечает, что наезд был преднамеренным.

Lenta.ru