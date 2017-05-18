Полиция Нью-Йорка полагает, что наезд на пешеходов на площади Таймс-Сквер не связан с терроризмом.
Об этом в четверг, 18 мая, сообщает Reuters со ссылкой на CBS.
В пожарном департаменте города со своей стороны сообщили в Twitter, что в результате инцидента пострадали 13 человек. Между тем CBS информирует о 20 пострадавших и одном погибшем. Водитель автомобиля арестован.
В департаменте полиции Нью-Йорка подтвердили информацию о 12 пострадавших и одном погибшем.
Мужчина на красной Honda въехал в толпу людей на Таймс-Сквер днем 18 мая. Инцидент произошел на пересечении 45-й улицы и Бродвея. Очевидцы заявили, что водитель действовал намеренно. По их словам, автомобиль ехал против движения и по тротуару, сбивая пешеходов.
Lenta.ru
На площади Таймс-Сквер в центре Нью-Йорка автомобиль на полной скорости врезался толпу пешеходов.
Об этом в четверг, 18 мая, сообщает Metro.
Очевидцы публикуют в Twitter фотографии с места происшествия. На снимке видно, что машина завалилась на один бок и дымится.
По информации Metro, травмы получили несколько человек, медики оказывают им помощь. В свою очередь Reuters сообщает как минимум об одном погибшем. Ссылаясь на пострадавших агентство отмечает, что наезд был преднамеренным.
Lenta.ru
New York City news alert, car ran over multiple victims, #BREAKING #NewYork pic.twitter.com/7ucMezPxGk— Juan Soto (@jsoto22) 18 мая 2017 г.