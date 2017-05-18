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В мире

Упавшее на ЛЭП дерево потянуло за собой столбы, один из которых убил байкера - ВИДЕО 18.05.2017 07:00

Эпизод, который попал на камеры слежения на одной из дорог Бангкока, будто бы взят из фильма ужасов "Пункт назначения".

Казалось бы, ничто не предвещало беды, но внезапно поперёк дороги начинает падать гигантское дерево, и под угрозой оказываются водители автомобилей и мотоциклов, которые остановились в этот момент на светофоре. Реальность оказалась ещё более жестокой: во время инцидента погиб человек, находившийся максимально далеко от места падения дерева.

Когда на заднем плане начинает падать огромное дерево, кажется, что оно покалечит мотоциклиста, который в этот момент проезжал под ним. К счастью, ему удаётся выжить, в отличие от женщины за рулём другого мотоцикла на переднем плане. Падая, дерево задевает ЛЭП, провода натягиваются, с корнем вырывая столб, к которому они подсоединены. Тяжёлая бетонная конструкция падает прямо на женщину, не оставляя ей шанса выжить, и она погибает от полученных травм.

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