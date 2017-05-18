Бриллиант весом 92 карата в форме сердца продан в среду на торгах аукционного дома Christie's в Женеве за рекордные 15 миллионов долларов, сообщило агентство Франс Пресс.

Бриллиант был представлен на аукционе в составе жемчужного ожерелья, созданного ювелирным домом Boehmer et Bassenge. Имя нового обладателя драгоценности не называется.

Как заявила агентству представитель аукционного дома Александра Киндерманн, бриллиант стал самым дорогим в своем сегменте. Предыдущий "мировой рекорд" принадлежал драгоценному камню весом 56,15 карата, проданному в 2011 году за 10,9 миллиона долларов.

РИА Новости