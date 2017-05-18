Модельер из США Николь Толстых шьёт костюмы своему страдающему от различных болезней котику.

Этот симпатичный малыш по имени Чеддер страдает множеством различных болезней, включая 17 различных видов аллергии и несколько заболеваний кожи. Это значит, что котику постоянно нужно носить различные бондажи, чтобы не повредить раздражённую кожу. Не стоит при этом забывать, что коты просто не могут жить, не вылизывая свою шёрстку, даже если она вся вымазана лечебным кремом.

Учитывая все особенности своего питомца, Николь пришла к простому и весьма изящному решению. Чтобы помешать Чеддеру расчёсывать свои язвы каждый раз, когда он остаётся один, девушка одевает его в прелестные костюмчики, которые шьёт сама.

О пополнении гардероба кота Николь пишет в своём "твиттере". В одном из последних твитов она рассказала о крошечной фланелевой рубашке, которая не позволяет Чеддеру расчёсать лапы и туловище. Поскольку одежда для животных, которая продаётся в магазинах, очень дорогая, Николь шьёт костюмчики сама, используя свои старые вещи.

Публикация за сутки собрала почти 55 тысяч ретвитов и более 166 тысяч лайков от кошатников со всего мира. Благодаря безграничной любви Николь и её недюжинной фантазии каждый владелец домашнего животного понял, что хронические заболевания питомца могут не мешать спокойной жизни, если взглянуть на них с другой стороны.