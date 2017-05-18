Правительство Египта приступает к изучению программы контроля над рождаемостью.

Об этом заявил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси в среду в интервью главным редакторам ведущих СМИ страны.

"Правительство приступает к изучению программ, исследований и законов для контроля роста населения, после того как число ежегодно рождаемых достигло двух с половиной миллионов человек", — цитирует слова египетского лидера портал газеты "Аль-Ахбар".

По словам египетского президента, такой "темп прироста населения в три раза выше, чем в Китае".

РИА Новости