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В мире

Не менее 20 человек получили травмы при обрушении здания в Шри-Ланке 18.05.2017 18:28

По меньшей мере 20 человек пострадали, еще трое пропали без вести в Шри-Ланке в результате обрушения многоэтажного строящегося здания, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию и врачей.

Рабочие находились на крыше семиэтажного строящегося здания в городе Коломбо, когда оно обрушилось, зажав людей под бетонными блоками.

Полиция начала поиск троих пропавших рабочих, пострадавшие были отправлены в больницу.

Дождь, начавшийся сразу после обвала, затруднил спасательные операции.

РИА Новости

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