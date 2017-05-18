USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
В мире

СМИ: король Нидерландов тайно работает пилотом одной из авиакомпаний 18.05.2017 03:29

Король Нидерландов Виллем-Александр признался, что регулярно работает пилотом на пассажирских авиалиниях, оставаясь при этом инкогнито.

Об этом сообщает BBC.

Монарх дважды в месяц исполнял обязанности второго пилота на рейсах компании KLM Cityhopper, обслуживающей в основном европейские страны. Садясь за штурвал, король не называл своего имени, обращаясь к пассажирам по громкой связи. Однако некоторые пассажиры все же узнавали голос высокопоставленной особы.

Виллем-Александр, как сообщает BBC со ссылкой на газету De Telegraaf, ближайшим летом собирается повысить свою квалификацию и переучиться с лайнера Fokker 70 на более крупный самолет семейства Boeing 737.

РИА Новости

145количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
История о том, как азербайджанские озабоченные мужчины «достали» иностранную студентку возмутила соцсетиОбъявленный вчера пропавшим мальчик нашелся в Нардаране - ФОТО - ОБНОВЛЕНОНа Исламских Играх штангист перекрестился после выполненного упражнения - ВИДЕО«Да, бросила, и правильно сделала»: Мать маленькой Ягмур снимает с себя всю ответственность за избитую дочь - ВИДЕОРафаэль Агаев: «Я не зазнаюсь, как некоторые наши спортсмены - хожу и в моллы, и в чайхану за 1 манат»Актриса Зюмрюд Гасымова, победившая рак: «Мне хотелось перемотать мою жизнь, словно пленку …» - ФОТО – ВИДЕООзджан Дениз: «Мне понятен гнев азербайджанцев…» - ВИДЕОАрестован виновный в доведении женщины до самоубийства – ФОТО – ВИДЕОMiroir: новый стильный адрес на модной карте Баку - ФОТОМинобразования прокомментировало информацию в СМИ о ликвидации куррикулума

НОВОЕ НА САЙТЕ

18 мая04:26 Украинский юрист подал в суд на Порошенко из-за запрета российских соцсетей03:58 Преданный пёс не отходил от хозяина, потерявшего сознание, пока не приехал врач - ВИДЕО03:29 СМИ: король Нидерландов тайно работает пилотом одной из авиакомпаний03:00 Google представила новую версию Android02:34 Г.Карасин: Конвенция о правовом статусе Каспийского моря может быть подписана на встрече глав прикаспийских государств02:05 «Ювентус» обыграл «Лацио» и выиграл Кубок Италии - ФОТО01:47 «Монако» стал чемпионом Франции - ФОТО01:30 «Исламиада»: Абакарова, Тагизаде, Харчегани и Исаев выиграли золото в таэквондо01:12 Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил 50-ю золотую медаль Азербайджана на Исламиаде таэквондисту Радику Исаеву - ФОТО00:45 Азербайджанские спортсмены завершили второй день соревнований «Баку – 2017» по легкой атлетике с 6 медалями - ФОТО00:17 WhatsApp восстановил работу после сбоя00:01 Исполняется 25 лет со дня оккупации Арменией Лачинского района Азербайджана17 мая23:48 В Венесуэле в ходе протестов убили подростка23:19 Геологи предсказывают мощнейшее землетрясение в Новой Зеландии22:50 Меркель пригрозила Лондону санкциями в случае ограничения свободы передвижения