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В мире

На пост министра труда Франции может быть назначена армянка - ФОТО 17.05.2017 12:33

Согласно некоторым публикациям, Астрид Паносян может быть назначена на должность министра труда в правительстве Макрона, сообщает издание «Nouvelles d'Armenie».

Астрид Паносян имеет диплом Высшей школы коммерции, а также диплом парижского Института политических исследований IEP.

У Астрид также степень магистра по государственному управлению Гарвардского университета.

Паносян работала консультантом в американской консалтинговой компании AT Kearney, генеральным секретарем крупной французской страховой компании «Groupama».

С 2015 года она - генеральный директор французско-нидерландской компании по недвижимости «Unibail-Rodamco».

А.А.

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